Junge Leute starten in Radevormwald ihre Ausbildung Neue Gesichter bei der Stadtverwaltung

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren war das Wetter beim Azubi-Ausflug diesmal eher nass, was aber die gute Stimmung in der Gruppe nicht schmälerte, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Bürgermeister-Büro. Nach dem Besuch eines Escape-Rooms ging es zum Mittagessen in eines der ältesten Gasthäuser Kölns. Abgerundet wurde der Ausflug mit einer Schifffahrt auf dem Rhein.