Ausflugtipp Gemüsescheune Elfringhausen Neue Fotoausstellung „Winterzauber“ von Uli Auffermann

Der Winter hat seinen besonderen Reiz. Schnee, Eis, Sonne – diese Kombination ist beste Grundlage für eine neue Fotoausstellung von Uli Auffermann, die unter dem Motto „Winterzauber” derzeit in der Gemüsescheune Elfringhausen in Hattingen zu sehen ist und vielleicht ein Ausflugstipp für so manchen bergischen Betrachter sein könnte. Denn immerhin finden sich in der Ausstellung auch Motive zwischen Ruhrgebiet und Bergischem Land. Autor und Fotograf Uli Auffermann präsentiert zusammen mit dem Archiv Anderl Heckmair seinen Winterzauber und freut sich über die erneute Kooperation mit Pächter Daniel Stranzenbach, der erst 2023 das bekannte Ausflugsziel übernommen hat und mit großem Engagement betreibt.