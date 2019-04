Heimat-Geologie : Grauwacke – neue Broschüre über das Heimat-Gestein

Große Grauwacke-Steinbrüche gibt es zum Beispiel in Lindlar. Foto: Horst Rosen

Oberberg Die Biologische Station Oberberg legt eine neue Veröffentlichung über die Steinbrüche im Bergischen Land vor.

Ob in der Trockenmauer oder als Pflastersteine in den Straßen – überall finden wir die Bergische Grauwacke – das Bergische ist steinreich. Zahlreiche Steinbrüche haben große Löcher in der Landschaft hinterlassen.