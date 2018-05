Radevormwald : Neue Basiskurse für Orgel und Chorleitung ab September

Regionalkantor Bernhard Nick ist Ansprechpartner für alle, die sich für die Kurse interessieren. Foto: Hans Dörner

Radevormwald Zu Beginn des neuen Schuljahres wird das Erzbistum Köln auch in diesem Jahr wieder die Basiskurse Chorleitung und Orgel anbieten. In Zusammenarbeit mit den dafür beauftragten Kirchenmusikern wird es Interessenten ermöglicht, einen ersten Kontakt zur Kirchenmusik zu finden. Zwischen September 2018 und Juli 2019 erhalten die Teilnehmer entweder 20 Einzelstunden Orgelunterricht oder lernen in fünf Einzelstunden und 20 Hospitation bei Chören die einfachsten Grundkenntnisse der Chorleitung.

Zum Basiskursus gehören außerdem noch ein Einführungsnachmittag (Samstag) und ein Studienseminar (von Freitagabend bis Samstagabend). Hier stehen neben gemeinsamem Singen und Gottesdienst-Feiern die Einführungen in die Theorie der Kirchenmusik auf dem Programm.

Insbesondere für die Orgelausbildung sind Fertigkeiten im Klavierspiel erforderlich. Bei einem ersten Kontaktgespräch mit Regionalkantor Bernhard Nick (E-Mail: b.nick@gmx.de) können Interessierte alles weitere klären.

Die Anmeldung über den Regionalkantor muss bis zum 1. Juli erfolgt sein. Die Teilnehmer zahlen für die Teilnahme an dem Basiskursus einen pauschalen Kostenbeitrag in Höhe von 250 Euro.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch bei der Stabsstelle Kirchenmusik im Erzbistum Köln, Tel. 0221 1642-1166, E-Mail: michael.koll@erzbistum-koeln.de oder auch im Internet. www.kirchenmusik- im-erzbistum-koeln.de

