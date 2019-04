Start in die neue Saison : Neue Angebote in der Jugendherberge

Neue Angebote in der Jugendherberge

Start in die neue Saison

Radevormwald Die Jugendherberge in Radevormwald wird weiterhin gut besucht von vielen Gruppen aus de gesamten Bundesgebiet. Leiterin Claudia Weber stellt neue Angebote für die nun wieder beginnende Saison vor.

Der Bezug zur Natur spielt für das Leben in der Jugendherberge Radevormwald eine elementare Rolle, denn sie ist umgeben von Wäldern und Wiesen, die alle Gäste begeistern. Die neuen Schulklassenprogramme der Jugendherberge greifen dieses Thema auf und führen die Schüler mit einem erlebnispädagogischen Programm an die Bergische Natur heran. Leiterin Claudia Weber erlebt täglich, dass die Schüler schnell für Natur zu begeistern sind. „Das funktioniert sogar im Winter, weil die Kinder dann merken, dass man auch bei Kälte und Nässe Spaß in der Natur haben kann“, sagt sie. Die pädagogischen Dienstleistungen kauft die Jugendherberge bei den Programmanbietern direkt ein, trifft aber die Vorauswahl selber.