SC 08 Radevormwald : Trainingsjacken für D II-Jugend des SC 08

Radevormwald Die Kicker der D II-Jugend des SC 08 wurden jetzt von der Firma R.H. Personalmanagement zur Jahreszeit passend mit Allwettertrainingsjacken ausgestattet.

Trotz aller Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie konnten die Geschäftsführer die Spende möglich machen, heißt es in der Pressemitteilung. „Dietmar und Pierre Ulbrich unterstützten uns als Team, in der Beschaffung. Und beide verbindet eine lange Zeit mit dem Fußball in der damaligen SpVg Radevormwald“, berichtet Heilmann. 1998 sei Ulbrich erfolgreicher Jugendtrainer der A-Jugend der damaligen SpVg Radevormwald gewesen. „Mit ihm als Jugendtrainer wurde Andreas Schröder, aktuell Jugendtrainer der D II des SC 08, in der Saison 1997/1998 Kreismeister in der A-Jugend“, erläutert Heilmann.