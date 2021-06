Wohnungsmarkt in Radevormwald : Nettekoven: Bessere Chancen beim Kampf gegen Schrottimmobilien

Wohnungsmarkt in Radevormwald

Radevormwald Der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald, Jens-Peter Nettekoven, sieht gute Chancen, dass auch in Radevormwald das Problem der Schrottimmobilien künftig besser angegangen werden kann.

Der Düsseldorfer Landtag hat in der vergangenen Woche das neue Wohnraumstärkungsgesetz beschlossen. Das Gesetz tritt am 1. Juli in Kraft und vergrößert die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden im Kampf gegen „Schrottimmobillien“ und die Zweckentfremdung von Wohnraum.