Pestizide in Radevormwald: Kathi Hentzschel: Noch ist Rade nicht „pestizidfrei“

Radevormwald Die Naturschützerin appelliert an private Besitzer von Grünflächen, diese zum Wohl der Insekten umweltfreundlich zu pflegen.

Die Stadt Radevormwald darf sich seit einigen Tagen „pestizidfreie Kommune“ nennen. Der Naturschutzverein BUND sieht die Anforderungen dazu erfüllt und hat Rade in die Liste der rund 460 Kommunen in Deutschland aufgenommen, die bei der Pflege ihrer Grünanlagen keine umstrittenen Stoffe verwenden. Diese gelten bei Fachleuten als Hauptursache über den Rückgang der Insektenpopulationen.

Doch jeder Bürger könne ein Stück dazu beitragen, dass Radevormwald eine „pestizidfreie Kommune“ in der wahren Bedeutung des Wortes wird. „Was Privatleute machen, Firmen, Kirchen, eventuell Vereine, die ja auch Grünflächen bewirtschaften, wissen wir nicht“, erklärt sie. „Wir haben auf den Aufruf an die Allgemeinheit gewartet, es der Stadt gleichzutun.“ Die Bereitschaft sei durchaus vorhanden, hatte der Naturschutzverein doch im Vorfeld in kurzer Zeit etliche hundert Unterschriften gesammelt und dem Bürgermeister überreicht. „Bei allen Befragten ist mir nur ein einziger Fall bekannt geworden, in dem jemand nicht auf ,sein Glyphosat’ verzichten wollte“, resümiert die Naturschützerin.