Naturparadies Uelfetal bei Radevormwald

Naturparadies Uelfetal : Von Wasseramsel, Ringelnatter und Co.

Die Wasseramsel fühlt sich auch im Gebiet des Uelfetals sehr wohl und wird dort immer mal wieder gesichtet. Foto: Picasa

Radevormwald Die Renaturierung des Uelfetals und seiner Nebentäler hat bereits erfreuliche Wirkungen gezeigt.

Das Uelfetal ist für viele Radevormwalder ein beliebtes Naherholungsgebiet. Für jene, die bei ihren Spaziergängen genauer hinschauen, sind das Tal und seine Nebentäler auch bemerkenswerte Naturräume. Der Wupperverband hatte bereits vor vier Jahren mit Renaturierungsmaßnahmen den Bach aus einem Betonbett befreit, durch das er streckenweise geführt wurde. Bereits im Jahr danach meldete die Wupperverbandssprecherin Susanne Fischer, dass Amphibien und Fische in die neue naturnahe Uelfe eingewandert seien. Möglich machte dies vor allem die Umwandlung des Bachlaufs von der Einmündung in die Wupper bis zum Einlauf in den alten Angelteich. 130.000 Euro investierte der Wupperverband dafür. „Es ging nicht nur um die Betoneinfassung des Bachs, an der Mündung in die Wupper gab es einiges an Geröll, das beseitigt wurde, um den Weg für die Tiere frei zu machen“, berichtet Susanne Fischer, Sprecherin des Wupperverbandes.

Fische, die aus den Meeren über den Rhein in die Wupper schwimmen, können nun mehrere Kilometer bis zum Damm des Uelfebads das Gewässer hinaufwandern. Das macht nicht zuletzt der Fischaufstieg an der Wupper in Beyenburg möglich. Dort waren vor wenigen Tagen etwa 8000 Junglachse ausgesetzt worden.



„Wir haben auch in der Uelfe bereits junge Lachse und Meerforellen ausgesetzt“, sagt Helmut Wuttke aus Beyenburg, stellvertretender Vorsitzender des Bergischen Fischerei-Vereins 1889. „In diesem Jahr hat uns der Angelverein aus Radevormwald dabei unterstützt.“ Allerdings sind die Tiere, die in dem Bach ausgesetzt werden, kleiner als die Junglachse, die jüngst in die Wupper verabschiedet wurden. „Im Herbst werden wir mal schauen, wie sich der Bestand entwickelt“, kündigt Wuttke an. Natürlich gibt es auch neben den ausgesetzten Arten Fische in der Uelfe und den Nebenbächen. „Man findet Goppen, Bachforellen, ab und zu auch einen Krebs“, sagt der Naturfreund.