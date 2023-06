Vielfalt in den Gärten in Radevormwald Samen der Inka-Gurke waren besonders beliebt

In vielen Gärtnereien, mittlerweile sogar in jedem Supermarkt und Discounter, gebe es je nach Jahreszeit eine bunte Auswahl an Samen, die für kleines Geld erworben werden können. Lange Freude werden die Hobbyzüchter damit aber nicht haben. Diese Zuchtsamen seien dazu ausgelegt, nur einige wenige Mal zu sprießen. Neue Ableger könnten davon nicht hergestellt werden. Hier sei es immer besser, die Pflanzentauschbörse zu besuchen oder die Bergische Gartenarche, um nach langjährigen Samen zu suchen. „Die Natur ist unglaublich leistungsfähig. Nur wenn wir Menschen reinpfuschen, dann nicht mehr“, sagte sie.