Landwirtschaft im Bergischen Land : Blick hinter die Kulissen eines Milchviehbetriebs

Milchkühe am Futtertisch: Tagesration besteht aus Gras- und Maissilage, Biertreber, Rapsextrationsschrot, Weizen mit Mineralfutter und Stroh. Foto: Overhoff

Oberberg Jeanette Overhoff beantwortet Fragen zur Rinderernährung. Besucher lernen Komponenten der Milchviehfütterung kennen. 15 Interessierte aus Naturschutz und Landwirtschaft waren dem Aufruf der Partner der „Modellregion Landwirtschaft und Naturschutz – Bergisches Land“ gefolgt.

Was frisst eine Kuh? Warum müssen Silage-Wiesen gedüngt werden? Das aren nur zwei von ganz vielen Fragen, die im Mittelpunkt einer Schulung zum Thema Rinderernährung und Nährstoffkreislaufwirtschaft auf einem bergischen Milch viehbetrieb standen. 15 Interessierte aus Naturschutz und Landwirtschaft waren dem Aufruf der Partner der „Modellregion Landwirtschaft und Naturschutz – Bergisches Land“ gefolgt und trafen sich auf dem Hof der Firma Overhoff in Waldbröl. Jeanette Overhoff bot einen Einblick hinter die Kulissen ihres Milch viehbetriebes und beantwortete Fragen rund um das Thema Rinderernährung.

Die Besucher lernten die unterschiedlichen Komponenten bei der Milchviehfütterung kennen. So besteht beispielsweise eine Tagesration pro Kuh aus Grassilage, Maissilage, Biertreber, Rapsextrationsschrot, Weizen mit Mineralfutterzusatz und Stroh. Diese Grundfutterkomponenten werden in einem Mischwagen vermengt und verfüttert. Ein kleiner Helfer, der liebevoll als „Schwarz-Arbeiter“ betitelt wird, schiebt den Kühen regelmäßig die Mahlzeit wieder an den Futtertisch. Weiterhin wird jede Kuh noch individuell mit Kraftfutter versorgt. Die Menge wird auf die Laktationsphase der Kuh angepasst und über den Tag verteilt beim Melken durch den Melk-Roboter verfüttert.