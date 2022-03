Feuerwehr Ennepetal im Einsatz : Waldbrand nahe der Grenze zu Radevormwald

An der Holthauser Talstraße war Totholz in Brand geraten. Mehrere Stunden waren die Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal Ein Haufen Totholz und eine größere Fläche von Unterholz standen in Flammen, als die alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf. Durch die enorme Hitze wurden zwei Fahrzeuge stark beschädigt.

Ein Waldbrand nahe der Stadtgrenze zu Radevormwald hat die gesamte Feuerwehr Ennepetal in der Nacht auf Dienstag beschäftigt. Die Einsatzkräfte wurden um 2.20 Uhr alarmiert, dass an der Holthauser Talstraße ein großer Haufen mit Totholz sowie etwa 200 Quadratmeter Unterholz in Flammen standen.