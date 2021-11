Medizinische Grundversorgung in Radevormwald : Nächste Blutspende am 25. November in GGS Stadt

Nächste Blutspende am 25. November in GGS Stadt

Um die medizinische Grundversorgung zu sichern, braucht es dringend Blutspender, denn Blut wird jeden Tag aufs Neue benötigt, um Patienten in Therapie und Notfallversorgung behandeln zu können. Allein der DRK-Blutspendedienst West ist werktäglich auf 3000 bis 3500 Blutspender angewiesen, um hunderte Krankenhäuser mit Blutpräparaten versorgen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK. Nächster Termin in der Innenstadt ist am Donnerstag, 25. November, 15.30 bis 20 Uhr, in der Gemeinschaftsgrundschule Stadt, Carl-Diem-Straße 9-11 (Eingang Hohenfuhrplatz).