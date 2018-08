Nachtschwärmer gehen auf spannende Entdeckungstouren

Radevormwald Auch im Heimatmuseum und im Museum der IG Bismarck interessieren sich viele Gäste für die ausgestellten Gegenstände.

Die feine, stoffbezogene Sitzgruppe mit gemütlichem Sofa lädt ein, Platz zu nehmen. Letztlich saß einmal Pfarrer Georg Wemmer während seiner Wirkungszeit in Dahlerau auf diesem Sofa, das heute im Heimatmuseum steht. „Die Sitzgruppe, zu der noch eine Hochvitrine gehört, ist eine Leihgabe“, sagt Leiterin Elke Seinkamp. Viele Besucher drängeln sich vor dem alten Mobiliar und lassen es auf sich wirken. „Schön, das alles heute in Ruhe ansehen zu können“, freut sich Christel Orzeske. Sie nimmt jedes Jahr die Möglichkeit wahr, die Museen zu besuchen. Am Samstag ist sie mit Ehemann, Tochter und Schwiegersohn unterwegs. „Wir kommen aus dem Wülfingmuseum und werden gleich noch das Asiatische Museum besuchen“, sagt sie. „Die ersten Besucher kamen schon gleich um 19 Uhr“, sagt Elke Steinkamp. Zusammen mit Sigrid Schmidt begrüßt sie jeden Gast persönlich und lässt ihn ins Besucherbuch eintragen. „Für den heutigen Abend haben wir Getränke bereit gestellt und Waffeln gebacken“, sagt sie. In einem Film können Besucher Informationen über alle Exponaten erhalten. „Besonders Gehbehinderte schätzen die Möglichkeit, das Museum durch den Filmbeitrag kennenzulernen“, sagt die Leiterin. Sie steht mit fünf weiteren Mitarbeitern den Besuchern für Fragen zur Verfügung. „Schön, dass so viel Interesse besteht“, sagt sie.