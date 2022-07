Vier Museen in Radevormwald : „Nacht der Museen“ findet wieder statt

Die größte Dampfmaschine des Bergischen Landes steht im Wülfing-Museum. Foto: Hütten

Radevormwald Vier Ausstellungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten können Besucher am 13. August erleben. Jeweils von 19 bis 24 Uhr gibt es ein besonderes Programm.

Die vier Museen in Radevormwald tun sich erneut zusammen, um am Samstag, 13. August, den Besuchern ein interessantes Programm zu bieten. Beteiligt sind das Museum für Asiatische Kunst, das Heimatmuseum Radevormwald, das Museum der IG Bismarck und das Wülfingmuseum in Dahlerau. Von 19 bis 24 Uhr öffnen die vier Einrichtungen ihre Pforten und bieten ein besonderes Programm.

Zwei Jahre lang mussten die Museen wegen der Corona-Pandemie auf die gemeinsame Veranstaltung verzichten, zeitweise waren die Einrichtungen sogar wegen des Lockdowns komplett geschlossen. Nun freut man sich wieder auf Besucher, die die thematisch sehr unterschiedlichen und facettenreichen Exponate der einzelnen Museen erleben möchten.

Das Museum für Asiatische Kunst entführt in die Welt der fernöstlichen Kultur. Foto: Joachim Rüttgen

Info Vier Museen auf einen Blick Und hier finden die Besucher der Nacht der Museen die jeweiligen Veranstaltungsorte: Heimatmuseum Hohenfuhrstraße 8,

heimatmuseum-

radevormwald.de Bismarck-Zweiradmuseum Leimholer Straße 3,

ig-bismarck.de Wülfingmuseum Am Graben 4-6,

wuelfing-museum.de Museum für Asiatische Kunst Sieplenbusch 1

www.asianart-museum.de

„Radevormwald und die Kulturtreibenden senden an diesem Abend ein wichtiges Signal. Das ehrenamtliche Engagement ermöglicht es, dass wir in unserer Stadt vier interessante Museen haben. Diese Vielfalt ist für eine Kleinstadt beispiellos“, erklärt dazu Bürgermeister Johannes Mans. Die Tourismusbeauftragte der Stadt, Kirsten Hackländer, hat die Vorbereitungen für die Nacht der Museen begleitet und führt die Ideen aus Kunst und Kultur auf städtischer Seite zusammen.

Das Rokoko-Gartenhaus ist Thema einer Sonderausstellung. Foto: Stefan Gilsbach

In der Nacht der Museen ist im Heimatmuseum, Hohenfuhrstraße 8, der Eintritt frei. Ursula Mahler, Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV), wird die Besucher in einem stimmungsvoll beleuchteten Ambiente empfangen. Gereicht werden typisch bergische „Bütterken“. Das Team des Heimatmuseums wird an diesem Abend allen Gästen mit der Expertise über die Geschichte von Radevormwald zur Seite stehen. Spontane Führungen durch das Heimatmuseum und die aktuelle Sonderausstellung über die Geschichte des Rokoko-Gartenhauses im Parc de Châteaubriant sind möglich.

Historische Fahrräder und andere Exponate sind im Geb äude der Bismarck-Werke an der Leimholer Straße zu bewundern. Foto: Stefan Gilsbach

Den historischen Standort der Bismarck-Werke an der Leimholer Straße 3 können in der Nacht der Museen diejenigen entdecken, die das Bismarck-Zweiradmuseum besuchen. Auch dort wird der Eintritt kostenfrei sein. Hajo Sommer, Vorsitzender der IG Bismarck, und Hartmut Behrensmeier aus dem Vorstand, haben sich für die Nacht der Museen ein umfangreiches Programm überlegt. Die Exponate des Museums sollen beleuchtet werden. Dazu werden die historischen Fahrradlampen ertüchtigt. Geplant sind außerdem der Besuch eines Feuerkünstlers sowie der Einsatz eines Hochrades als besonderer Höhepunkt. Verköstigt werden die Gäste in dem alten Bismarck-Werk mit Wein, Baguette und Käse. In der Ortschaft Dahlerau wartet das Wülfingmuseum auf möglichst viele Gäste. Die historische Textilfabrik, Am Graben 2, wird zu der Nacht der Museen keinen Eintritt erheben und den Gästen einen Einblick in die Geschichte der Textilstadt geben.

Gerd Neumann und Peter Dominick aus dem Vorstand des Museumsvereins kennen die Tuchfabrik im Detail. Sie werden am 13. August Fragen der Besucher zu den Webtechniken, der alten Dampfmaschine und dem Standort Wülfing beantworten. Als Willkommensgruß reicht das Wülfingmuseum Flammkuchen.

Im Museum für asiatische Kunst, Sieplenbusch 1, kostet der Eintritt in der Nacht der Museen fünf Euro. Den Garten des Museums, der an diesem Abend mit 500 Kerzen beleuchtet seien wird, können die Besucher dagegen kostenfrei erleben. In diesem Lichtermeer werden die Museumsbesitzer Li und Peter Hardt Getränke und Speisen verkaufen.