„Nacht der Bibliotheken“ in Radevormwald Angebote zum Ausprobieren

Die „Nacht der Bibliotheken“ findet in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Da das diesjährige Motto „grenzenlos!“ lautet, passt es ganz gut, dass die „Nacht der Bibliotheken“ in Radevormwald am kommenden Freitag, 17. März, tagsüber von 10 bis etwa 19 Uhr stattfindet. „Es hat zum einen personelle Gründe, aber andererseits ist es so, dass am Abend nicht mehr so übermäßig viel Betrieb hier in der Stadt herrscht“, sagt die Leiterin der Stadtbücherei, Sandra Oetelshoven. So habe sie vor Corona schon einmal an einer „Nacht der Bibliotheken“ teilgenommen. „Da gab es am Abend um 19 Uhr eine Veranstaltung, die war auch gut besucht – aber zusätzliche Besucher gab es in der Bücherei tatsächlich kaum“, sagt sie. Daher habe sie sich dafür entschieden, das Programm zur zehnten „Nacht der Bibliotheken“ mit dem Handlettering-Workshop „Karten und mehr“ mit der Designerin Anne Pieper von 17.30 bis 19 Uhr zu beenden.