Milder Winter : Welche Folgen hat der milde Winter?

Temperaturen Nach Auswertung seiner 2000 Messstationen stuft der Deutsche Wetterdienst den Januar als zu mild und trocken ein. In NRW betrug die durchschnittliche Temperatur 4,6 Grad. Im Vergleich zum Vorjahr, als die Temperatur im selbigen Monat noch bei 1,6 Grad, war es also mehr als dreimal so warm. „Der Winter fiel in den meisten Gebieten Deutschlands auch im Januar völlig aus“, so der DWD.