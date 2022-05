IG Bismarck und Stadt Radevormwald : Nach drei Jahren wieder Volksradfahren

Freuen sich auf das große Volksradfahren in Radevormwald und hoffen auf viele Teilnehmer (v.l.): Gisela Nagel, Bürgermeister Johannes Mans, Sven Schreiber, Hans-Joachim (Hajo) Sommer, die städtische Tourismusbeauftragte Kirsten Hackländer und Hartmut Behrensmeier. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald „Genug geschont, rauf aufs Rad“ heißt es Ende Mai, wenn nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das große Volksradfahren startet. Stadt und IG Bismarck haben eine neue Broschüre mit fünf touristisch wertvollen Radtouren aufgelegt.

Von Cristina Segovia Buendía

Als Angela Merkel noch Bundeskanzlerin war, Annegret Kramp-Karrenbauer frisch als neue Verteidigungsministerin vereidigt und Ursula von der Leyen zur neuen Präsidentin der Europäischen Kommission gewählt wurden, just in diesem Jahr fand zum letzten Mal das Volksradfahren in Radevormwald statt. 2019 schien die Welt noch in größeren Teilen in Ordnung zu sein. „Man mag es kaum glauben, aber so lange ist das letzte Volksradrennen her“, sagt Hartmut Behrensmeier vom Vorstand der IG Bismarck, der sich nun freut, gemeinsam mit der Stadtspitze endlich eine Neuauflage der beliebten Veranstaltung ankündigen zu können.

Am letzten Maiwochenende soll es in und um Radevormwald wieder rund gehen: Zwischen 300 bis 600 Teilnehmer verzeichnete das Volksradfahren in der Vergangenheit. Über solche Zahlen würden sich die Veranstalter wahrlich auch jetzt freuen, schließlich sei jetzt auch das Radfahren wieder in. „Doch die Teilnehmerzahl ist natürlich auch ein wenig vom Wetter abhängig“, sagt Behrensmeier, der die Veranstaltung schon lange begleitet. Mehr als 30 Jahre lang gebe es sie schon und locke jedes Jahr auch Auswärtige in die schöne Natur.

Info Broschüren, Rennen, Gruppen, Programm Auslage Die Broschüren zum Volksradfahren in Radevormwald liegen im Rathaus an der Hohenfuhrstraße und in der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz aus. Start Das Volksradrennen beginnt am Sonntag, 29. Mai, 11.15 Uhr. Anmeldungen sind ab 9.30 Uhr im Schulzentrum möglich. Zu den Startunterlagen gehören eine Startkarte mit Streckenbeschreibung sowie die Losnummer für die Verlosung. Gewinne Die fünf teilnehmerstärksten Gruppen erhalten Gutscheine. Hauptgewinn ist ein 27,5 Zoll großes Bulls Sharptail Mountainbike im Wert von 600 Euro. Programm Im Schulzentrum gibt es neben einer kleinen IG Bismarck-Ausstellung Vorführungen des ehemaligen Einrad-Weltmeisters Hans Rügner.

„Ich kann mich an ein Jahr erinnern, da regnete es Bindfäden. Da standen mir sogar die Tränen beim Aufbau in den Augen“, erinnert er sich. Immerhin 70 Radler gingen damals an den Start. „Das Gute: Wir hatten so viele Preise von unseren Sponsoren, dass praktisch jeder Teilnehmer mit einem Preis nach Hause ging.“ Die Teilnahme am Volksradrennen lohnt sich also sogar unter widrigen Bedingungen, denn auch dieses Jahr locken attraktive Preise vieler Sponsoren. Los geht es am Sonntag, 29. Mai ab 11.15 Uhr vom Schulzentrum Hermannstraße aus. Anmeldungen sind ab 9.30 Uhr am Schulzentrum möglich. Es wird kein Startgeld erhoben. Gefahren wird eine gut 27 Kilometer lange Strecke auf dem ausgeschilderten Radweg R1a. „Diese Strecke hat sich in den vergangenen Jahren bewährt“, sagt Behrensmeier.

Die Tour führt rund um die Wupper-Talsperre, startet in der Innenstadt und verläuft über Rädereichen und Marke bis nach Hückeswagen und über Wiehagen, Engelsburg, Dörperhöhe und Heide zurück – eine touristisch schöne Landschaft, sowohl für Einheimische als auch Auswärtige. Bis 14.15 Uhr sollten alle Teilnehmer wieder zurück am Schulzentrum angekommen sein, wo dann auch die IG Bismarck mit dem Vereinsvorsitzenden Hans Joachim Sommer selbst am Waffeleisen stehen wird, um die hungrigen Rad(l)er mit allerlei Köstlichkeiten zu versorgen.

Einen weiteren Verpflegungsstand wird die DRK-Ortsgruppe Dahlhausen in Bergisch Born aufbauen. Dort gibt es für die Teilnehmer kostenlose Müsli-Riegel und Wasser. Auch für die Sicherheit sei gesorgt: „Das DRK Dahlhausen wird auch Streckensanitäter bereitstellen“, berichtet Behrensmeier, der dennoch rät, einen Helm zu tragen.

Für die teilnehmerstärksten Gruppen, von denen sich die Veranstalter einige wünschen, gibt es Gutscheine zu gewinnen. Den Hauptgewinn, ein topmodernes Mountainbike der Marke Bulls stiftet das Fachgeschäft Radsport Nagel.

Wer die Strecke vorab schon ausprobieren möchte, findet eine ausführliche Beschreibung samt Plan in der neuen Broschüre, die die Stadt in Kooperation mit der IG Bismarck neu aufgelegt hat. Mehr als 3000 Heftchen mit insgesamt fünf Radtouren, darunter eine explizit für E-Bikes, liegen ab sofort zur kostenlosen Mitnahme in der Stadt aus. Das letzte Heft stammt von 2016. Seitdem aber habe sich auf den Rader Radstrecken einiges getan, berichtet Behrensmeier. Eine 70 Kilometer lange Tour zum bergischen Wasserquintett wurde aus der alten Broschüre gestrichen, weil die Strecke nicht mehr richtig ausgeschildert sei, dafür sei die 23 Kilometer lange E-Bike-Strecke von Rade bis Schwelm und über Müllensiepen zurück dazugekommen – inklusive Lademöglichkeiten. Die Macher hoffen auf große Nachfrage.