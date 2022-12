Adventskonzert in Radevormwald Musikschule stimmte auf das Fest ein

Obwohl es krankheitsbedingt mehrere Absagen von beteiligten Lehrern und Schülern gab, erlebten die Besucher im Bürgerhaus am Sonntag ein abwechslungsreiches Programm beim Adventkonzert der Radevormwalder Musikschule. „Generell zeigen unsere Konzerte ja immer nur einen Teil von unserer Arbeit. Alle ca 800 Musiklernende auf die Bühne bringen zu wollen, wäre sicher zu viel des Guten und wohl kaum möglich“ so Katharina Majorek, die neue stellvertretende Musikschulleiterin, die mit ihrer Moderation durch das Programm führte. So gab es auch ohne angekündigten Eltern-Kind- und Rock-Chor vielfältige Beiträge, in denen junge, aber auch erwachsene Musikschüler zum Einsatz kamen.