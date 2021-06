Online-Konzert in Radevormwald : Musikschule feiert Sommerfest digital

Radevormwald Das Video finden Interessierte auch weiterhin noch auf der Internetseite der Schule. Zu hören gibt es Klassik, Popmusik, Cover, eigene Kompositionen und Improvisationen auf allen Instrumenten.

Das digitale Sommerfest der Radevormwalder Musikschule feierte am Sonntagnachmittag Premiere. Um 15 Uhr schaltete die Musikschule ein zweistündiges Video frei, das einen Einblick in alle musikalischen Abteilungen gibt. In den ersten 24 Stunden wurde das Video über 400mal aufgerufen. Musikdozentin Kati Majorek begrüßte alle Zuschauer.

Den Anfang machte die Ballettabteilung mit ihrer Vorschulabteilung. Die kleinen Tänzerinnen hüpften durch die Natur und stellten die Bewegungen vor, die sie in ihren ersten Jahren im Ballettsaal gelernt haben. Nach einigen Aufnahmen aus den Bläserklassen und weiteren tänzerischen Darbietungen, folgte der Auftritt von Weilen Zhu, der eine Sonate in F-Dur am Klavier spielte. Der junge Pianist spielte einfühlsam und fehlerfrei. Live wurde die Video-Premiere auf der Plattform YouTube von etwa 60 Menschen verfolgt.

Die THG-Popband und die Popband der Städtischen Realschule zeigten ihr Können mit fetzigen Stücken, wie „Alles nur in meinem Kopf“, „Don´t start now“ oder „Seven Nation Army“. Die Musikschule hat ihre Kooperation mit den Schulen in Radevormwald ausgebaut und bietet nicht nur musikalische Förderung an den weiterführenden Schulen an. Auch in den Grundschulen ist die Musikschule aktiv. Nach den jungen Schülern folgten die älteren, von denen einige seit ihrer Kindheit musizieren. Gitarrist Louis Severin Brell spielte „Un Dia de Noviembre“ als Solo-Stück und wirkte in den Gitarren-Ensembles mit, für die die Musikschule bekannt ist. Die Leiter Michael Borner und Bert Fastenrath, spielen beide Gitarre und haben die Rader Gitarrentage gegründet. Das Trio mit Louis Severin Brell, Anna Schorrer und Jasmin Klotz spielte „Another Day in Paradise“ und „Somewhere over the rainbow“.