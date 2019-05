Jahresversammlung : Musikschule freut sich auf neue Räume

Die Musikschule veranstaltet immer wieder eigene Konzerte, um auf sich aufmerksam zu machen. Foto: Musikschule Radevormwald

Radevormwald 30 Dozenten unterrichten zurzeit 715 Schüler. Am 7. Juli gibt es ein großes Fest in der Sekundarschule.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Die Radevormwalder Musikschule hat im vergangenen Jahr viele Erfolge verbucht und freut sich aktuell über steigende Schülerzahlen. „In den letzten drei Jahren war unsere Schülerzahl oft kleiner als 700. Aktuell haben wir 715 Schüler, die von 30 Dozenten unterrichtet werden und das ist eine stolze Zahl“, sagte Jürgen Greif, Vorsitzender der Musikschule. Die Jahresversammlung am Donnerstag wurde auch dafür genutzt, um einen weiteren Erfolg zu feiern, denn nach den Sommerferien wird die Musikschule weitere Räumlichkeiten in der Sekundarschule an der Hermannstraße beziehen.

In der Vergangenheit waren die einzelnen Dozenten auf mehrere Standorte verteilt, das Büro im Bürgerhaus war kein zentraler Anlaufpunkt für Schüler und Lehrer. „Das Büro wird ebenfalls in die Sekundarschule umziehen. In der Realschule werden wahrscheinlich nur noch die Schlaginstrumente unterrichtet“, berichtete Greif. Er freut sich, dass die intensiven Gespräche mit der Stadtverwaltung zielführend waren, die Musikschule endlich gebündelt unterrichten kann und auch eine räumliche Schulsituation entsteht. Das wird die Zusammenarbeit der Leitung und der Dozenten erleichtern.

Bert Fastenrath und Michael Borner, die beiden Leiter der Musikschule, blicken dieser Veränderung ebenfalls positiv entgegen. „Wir haben viele Gespräche geführt und immer wieder unser Anliegen bei der Stadt vorgetragen. Schön, dass sich endlich etwas tut“, sagte Borner. Er bedankte sich besonders bei Schulamtsleiter Jürgen Funke und Britta Knorz vom Amt für Schule für ihren Einsatz. Bis die Dozenten der Musikschule in der Sekundarschule unterrichten können, müssen noch einige Räume hergerichtet und schallisoliert werden. Auch die Finanzlage der Musikschule hat sich nach sparsamem Haushalten und einer Erhöhung der Gebühren wieder stabilisiert, so dass die Honorare der Dozenten nach vielen Jahren endlich nach oben angepasst werden konnten. „Wir sind über diese Entwicklungen sehr froh und danken unseren Dozenten für ihre hervorragende Arbeit“, sagte Greif.