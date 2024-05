Zwei Probenwochenenden in Radevormwald Pfingsten wird sehr musikalisch

Pfingsten in Radevormwald steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der Musik. Parallel finden zwei Probe- und Konzertwochenenden in der Bergstadt statt: Die Rader Sing- und Musiziertage, auch als „RaSiMuTa“ bekannt, und die „Sinfonischen Orchestertage“. Radevormwald ist dann das Ziel von Musikbegeisterten aus ganz Deutschland, die zusammen proben und die einstudierten Werke dann zum Abschluss am Pfingstmontag öffentlich aufführen.