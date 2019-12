In Radevormwald : Musikalische Nachwuchstalente auf der Bühne

Radevormwald Das Konzert der Radevormwalder Musikschule war abwechslungsreich. Schüler aus allen Altersklassen zeigten ihr Können.

Der Eintritt zu dem Adventskonzert der Radevormwalder Musikschule war am Sonntagnachmittag frei. Die Spenden, die am Ausgang in dem Geigenkoffer gesammelt wurden, wird die Musikschule für neue Instrumente verwenden.

Das beliebteste Instrument der Rader Musikschule ist nach wie vor die Gitarre. Michael Borner, selber Gitarrist, freut sich über das Interesse an dem Instrument. „Über 100 Schüler lernen bei uns Gitarre zu spielen. Ich weiß nicht, warum das Interesse an Gitarre so groß an unserer Schule ist, aber ich hoffe es bleibt so“, sagt er. Die Dozenten Katharina Majorek, Kevin Leven und Stefan Oberstebrink trommelten für den zweiten Advent 15 Schüler zusammen, die im Gitarrenensemble „In the bleak midwinter“ und „Courante“ von Michael Praetorius spielten. Sobald das Ensemble zwei Weihnachtslieder anstimmte, sangen die jungen Schüler aus dem Publikum mit.

Das Saxophonduo, bestehend aus Celina Held und Sabine Schmelzer-Beversdorff, erweiterte sich am Sonntag spontan um eine dritte Saxophonistin, die zufällig in Radevormwald war. „Larissa hat lange bei mir Unterricht gehabt und musste für ihr Studium umziehen. Wir freuen uns, dass sie uns heute unterstützt“, kündigte Sabine Schmelzer-Beversdorff ihre ehemalige Schülerin an. Zu dritt spielten sie „Deck the halls“, „Have yourself a merry little christmas“ und den Klassiker „We wish you a merry christmas“. „Das Saxophon hat einen sehr besonderen Klang, den wir alle aus dem Jazz kennen. Heute zeigen unsere Musikerinnen, dass man mit dem Saxophon auch alleine klassische Stücke spielen kann“, sagt Michael Borner.

Zum Abschluss des Konzerts spielte die Jazz-Combo von Bert Fastenrath zwei Stücke.