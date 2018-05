Radevormwald: Musik zwischen Kirche und Markt

Radevormwald Das Projekt "Wortklangraum" des Düsseldorfer Komponisten Odilo Klasen wollten am Pfingstsamstag etwa 50 Zuhörer miterleben. Mit dabei waren auch die Schola St. Marien und die Jazz-Sängerin Alexandra Naumann.

Bei schönem, wenngleich frischem, Frühlingswetter waren am Pfingstsamstag etwa 50 Zuhörer in die katholische Pfarrkirche St. Marien gekommen, um der klanglichen Vision Odilo Klasens vom Anbeginn der Zeit und aller Dinge zu lauschen. Der Düsseldorfer Regionalkantor hatte im Rahmen des auf drei Jahre angelegten Projekts "Lichte Stille - Neue geistliche Musik im Bergischen Land" eine Auftragskomposition mit dem Titel "Wortklangraum" erschaffen, die eine Brücke zwischen der biblischen Genesis und der großen, geistigen Welt erschaffen will. Das Besondere an dem Konzert, an dem neben dem Komponisten an der Orgel auch die Kölner Jazz-Sängerin Alexandra Naumann und die Schola St. Marien unter der Leitung von Kantor Bernhard Nick, beteiligt waren, war der zweigeteilte Auftrittsort.