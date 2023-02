Musik der Romantik und des Impressionismus Musik für Klarinette und Klavier

Davit Sarukhanyan, geboren 1995 in Armenien, besuchte von 2008 bis 2013 die Tschaikowski-Musikschule in Jerewan, studierte danach bis 2017 am Konservatorium mit dem Bachelor-Abschluss. Von 2018 bis 2020 folgte das Masterstudium Professional Performance Klarinette an der Folkwang-Hochschule in Essen in der Klarinettenklasse von Prof. Nicola Jürgensen. Seit 2020 setzt er an der Musikhochschule Münster seine Studien bei Prof. Werner Raabe fort. 2012 und 2016 gewann Davit Sarukhanyan den 1. Preis beim Internationalen Wettbewerb „Renaissance“. Er trat mit der Neuen Philharmonie Berlin, der Französischen Kammerphilharmonie, dem Westfälischen Sinfonieorchester, in den Philharmonien in Berlin, Essen und Luxemburg auf. 2019 gründete er das Duo „Étere“ mit Tatiana Verbeke und das Trio „Arundos“ mit drei Klarinetten. Seit 2021 ist Davit Sarukhanyan Stipendiat der Werner