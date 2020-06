Museum in Radevormwald : Neue „alte Schätzchen“ bei der IG Bismarck

Ein neues Exponate im Zweirad-Museum der IG-Bismarck: Axel Klugmann (v.l.) sowie Dieter und Lothar Kasper mit einem Rennwagen-Gespann aus den 1920er Jahren. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Ein Gespann von 1925 und ein Fahrrad von 1952 wurden nun vorgestellt – letzteres wurde in einem Garten in Vogelsmühle entdeckt. Die IG Bismarck hofft, die für Oktober geplanten historischen Ausfahrten wie geplant organisieren zu können.

Wissen Sie, was ein „Küchenmotor“ ist? Manche denken dabei vielleicht an eine Apparatur, die Küchengeräte antreibt. Doch bei Motorradfans sorgt das Wort gleich für Respekt: Richard Küchen (1898 bis 1974) war ein Ingenieur, der besonders auf dem Gebiet von Krafträdern arbeitete. Er erfand den „Küchenmotor“, der auch als „K-Motor“ bekannt ist.

„Küchen war ein Genie“, sagt Dieter Kaspar, Vorstandsmitglied der IG Bismarck. In der Ausstellung der Interessengemeinschaft in der Schlossmachergalerie ist nun ein außergewöhnliches Stück aus den 1920er Jahren zu bewundern, das mit einem „K-Motor“ fährt. Es handelt sich um ein Renngespann aus dem Jahr 1925, ausgestattet mit Vier-Takt-Motor und zwei Ventilen. Sofort fällt der Beiwagen ins Auge, der wie eine Zigarre geformt ist – oder wie ein Zeppelin – ein Motiv, das in den „Goldenen Zwanzigern“ populär war. Bei dem Gespann handelt es sich um eine Leihgabe des „AWD“-Motorradmuseums in Ratingen-Breitscheid. Die IG Bismarck pflegt zu vielen Museen und Institutionen bundesweit gute Kontakte. „Wir haben das Gespann in der vergangenen Woche abgeholt“, berichten Dieter und Lothar Kasper.

Info Ausfahrten finden im Oktober statt Ausfahrten Wegen des Coronavirus musste die IG Bismarck ihre historischen Ausfahrten verlegen. Anstatt am Wochenende des 25. und 26. Juli werden die Touren, bei denen auch eine für E-Bikes angeboten wird, am Samstag, 3. Oktober, und Sonntag, 4. Oktober, stattfinden.

Das Gespann geht übrigens immer noch auf die Piste: „Der Besitzer fährt damit regelmäßig Rennen“, versichert Dieter Kasper. Dabei werden mühelos Geschwindigkeiten von 100 km/h erreicht – nicht schlecht für ein Gefährt, das fast ein Jahrhundert auf dem Buckel hat.

Ganz so schnell kann man mit dem zweiten neuen Ausstellungsstück nicht fahren. Aber die Geschichte, wie die Vereinsmitglieder dieses Exponat fanden, ist um so origineller. Eine Dame aus Vogelsmühle rief bei der IG Bismarck an und erklärte, sie besitze ein altes Rad, das die Firma in Bergerhof einst hergestellt habe. Als die Zweiradfreunde vor Ort auftauchten, fanden sie das Rad im Garten – dort hatte es jahrelang Wind und Wetter getrotzt. Es ist ein Fahrrad aus dem Jahr 1952. In der Schlossmachergalerie kann man das alte Rad direkt mit einer restaurierten Version des gleichen Modells vergleichen.

Hartmut Behrensmeier mit einem historischen Fahrrad der 1950er Jahre und dessen restaurierten „Zwilling“. Foto: Stefan Gilsbach

Zur Vorstellung der neuen Stücke in der Sammlung der IG Bismarck war am Montag auch Axel Klugmann gekommen, Leiter der Niederlassung der Volksbank Oberberg in Radevormwald. Bank und Zweiradmuseum sind nur wenige Schritte voneinander entfernt. Klugmann und andere Mitarbeiter der Volksbank hatten jüngst die Einladung angenommen, sich einmal das Museum anzuschauen. „Wir waren alle sehr beeindruckt“, berichtet Klugmann. Und in Gesprächen mit den Vorstandsmitgliedern der IG Bismarck entwickelte sich die Idee, dass die Volksbank sich als Sponsor beteiligt.