Radevormwald: "Mr. Mambo" auf dem Feierabendmarkt

Der erste Feierabendmarkt war ein großer Erfolg. Seither findet er jeden Freitag statt - auch am kommenden Brückentag. Foto: Jürgen Moll (Archiv)

Radevormwald Im Rahmen des Feuerwehrjubiläums wird am Freitag eine besondere Performance angeboten.

Norbert Labatzki, vielseitiger Musiker und bekannter Performancekünstler, bestreitet als "Mr. Mambo" die musikalische Unterhaltung auf nächsten Feierabendmarkt am kommenden Freitag, der dieses Mal gemeinsam mit Programmpunkten des Feuerwehrfestes auf dem Marktplatz stattfindet.

Der Saxophonist, Klarinettist, Gitarrist und Sänger beherrscht alle Pop- und Jazz-Register und zitiert in seinem Programm serienweise die Genres und Literaturbereiche - von Pop bis Latin, von Klezmer bis Swing, von Klassik bis Folklore, von Blues-Brothers-Show bis Dixie oder Walzer-Medley. "Auch ein bisschen Ballermann-Sound wird anklingen. Aber nur ein bisschen!" Denn das ist Labatzkis Anspruch als versierter, grenzüberschreitender Musiksolist: "Ich will weg von allzu leichter Kost und beweisen, dass das Radevormwalder Publikum auch verschiedene Qualitäten und Richtungen mitträgt".

Norbert Labatzki bekannt als "Mr. Mamboo" und "Dr. Stolzenfels" studierte in Essen Gesang und Gitarre, Saxophon und Klarinette. Ende der 90er Jahre gründete er die Klezmerband Badeken Di Kallah. 2010 wurde diese im Rahmen des "Creole"-Wettbewerbs zur besten Klezmerband im Land gewählt. Danach schrieb sogar die New York Times über Labatzkis Band. Seitdem arbeitet er als freischaffender Künstler sowie Performer und Aktionskünstler unter anderem mit Christoph Schlingensief und Helge Schneider. Er trat auch gemeinsam mit Kalle Gajewsky als Duo Zündholz im In- und Ausland auf und schrieb Filmmusik.