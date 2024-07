Vereinsleben in Radevormwald Motocross-Schnuppern schnell ausgebucht

Für die Kinder ein unvergesslicher Nachmittag: „Das macht richtig viel Spaß“, urteilte etwa Paula, die nach einigen Runden Geschmack daran gefunden hatte: „Am Anfang war es noch ein bisschen wackelig, aber am Ende ist es wie Fahrradfahren, nur mit Gas geben.“ Der zehnjährige Alexander hingegen hatte sich Motocross fahren deutlich einfacher vorgestellt: „Ich dachte, man gibt einfach Gas und fährt dann mit ein bisschen Konzentration, aber es ist viel wackeliger, als ich es mit vorgestellt habe.“ In seiner ersten Kurve hatte Alexander das Gleichgewicht verloren und war vom Motorrad gefallen. Außer einem ersten Schreck war dank Schutzausrüstung nichts passiert. Abgeschreckt hatte Alexander der Sturz nicht. Im Gegenteil. Er richtete sich wieder auf, setzte sich aufs Rad und fuhr langsam wieder an. Nach einigen Runden hatte auch er den Dreh so gut raus, dass er sich sogar vorstellen konnte, diese Sportart regelmäßiger auszuüben: „Ich weiß nur nicht, ob ich es darf.“ Papa Kai Philipp war sich über eine regelmäßige Teilnahme seines Sohnes zwar noch nicht sicher, super fand er das Angebot des Vereins trotzdem: „Es ist schon eine schöne Sache, dass die Kinder hier mitmachen können und dass es seitens des Vereins das als Angebot im Ferienprogramm gibt.“ Dass sich sein Sohn so gut auf dem Motorrad schlagen würde, hätte er ehrlicherweise nicht gedacht: „Ich bin froh, dass er es so gut kann und Spaß hat.“