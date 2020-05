Unfall bei Radevormwald : Verunglückter Motorradfahrer stirbt an schweren Verletzungen

Der Verunglückte war mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Er starb am Freitag. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wipperfürth/Radevormwald Der 59-Jährige war vor einer Woche auf der Kreisstraße 11 in der Nähe der Ortschaft Rädereichen verunglückt. Zum Verhängnis wurde ihm laut der Polizei sein nicht zugelassener Schutzhelm.

(s-g) Ein am vergangenen Montag auf der Kreisstraße 11 verunglückter Motorradfahrer aus Neu-Wulmsdorf ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte am Montag die oberbergische Kreispolizei mit. Der Mann war auf der K11 von Radevormwald-Rädereichen in Richtung der Bevertalsperre gefahren und hatte vor einer Rechtskurve ein Auto überholt. Beim anschließenden Anbremsen vor der Kurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.