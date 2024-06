50. MX-Cup in Radevormwald Motocrosser freuen sich über Schlamm

Doch der zwischenzeitliche kurze Schauer am Samstagmorgen macht den Fahrern nichts aus. Im Gegenteil, verrät Markus Walter. „Solange es nicht in Strömen dauerregnet, ist es sogar besser, wenn die Strecke feucht und nicht trocken ist.“ Durch die Feuchtigkeit würden sich im Untergrund keine Spurrillen bilden, erklärt der zweite Vorsitzende der Motorsportfreunde Kräwinklerbrücke (MSFK), Ausrichter des alljährlichen MX Cups am Hahnenberg. „Die Fahrer werden also nicht auf diesen Rillen geführt, außerdem fliegt der Matsch schnell wieder von den Motorrädern.“ Anders würde sich der Matsch an den Maschinen festkleben. Das Gefährt würde schwerer, die Sprünge über die Hindernisse dadurch anstrengender. Klingt nachvollziehbar. Und trotzdem wirkt der Hahnenberg für Laien an diesem Wochenende wie eine völlig andere Welt.