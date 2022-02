Vorbild Radevormwald : Hoffnung für Draisinenstrecke?

Radevormwald Morsbachs Bürgermeister Jörg Bukowski hofft weiter darauf, dass die Kommune eine Draisinenstrecke bekommt. Vorbild ist das Projekt in Radevormwald.

Der Morsbacher Bürgermeister Jörg Bukowski hofft weiter darauf, dass die Kommune im Süden des Oberbergischen Kreises eine Draisinenstrecke nach dem Vorbild des Radevormwalder Wuppertrail bekommt. In der jüngsten Ratssitzung hatte das Projekt einen Dämpfer erhalten. Eine Mehrheit der Mitglieder stimmte gegen eine finanzielle Beteiligung der Stadt – doch die Entscheidung war knapp. „Es waren 14 zu 13 Stimmen“, berichtet der parteilose Bürgermeister. Auch die CDU hatte – hier unterlief in der jüngsten Berichterstattung unserer Zeitung ein Fehler – gegen die Unterstützung des Vorhabens gestimmt.

Das Morsbacher Stadtoberhaupt ist überzeugt, dass es „am Finanziellen nicht scheitern würde“. Es brauche aber noch mehr Mitstreiter, die sich um die Betreuung der Fahrten und andere logistische Dinge kümmerten. „20 bis 30 Personen wären dafür wohl nötig“, meint Bukowski. Bei seinem Besuch in Radevormwald, wo er vor einigen Jahren mit einer Delegation die Strecke des Wuppertrail in Augenschein nahm, habe ihn vor allem das Engagement der Vereinsmitglieder beeindruckt.

Bukowski räumt ein, dass es unter der Bevölkerung der Gemeinde auch Vorbehalte gegeben habe, weil „viele Bürger die Schienen gerne weg hätten, damit dort ein Radweg entstehen könnte“, so Bukowski. Doch die Betriebsgenehmigung der Rhein-Sieg-Bahn für die Gleise läuft noch eine gute Weile – bis ins Jahr 2058. Das hatte in früheren Jahren für Ärger zwischen Gemeinde und Bahn gesorgt. Im Jahr 2008 wurde gegen die Verwaltung sogar Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gestellt, weil Mitarbeiter der Gemeinde einen Prellbock am Haltepunkt Kömpel montiert hatten.