Medienmobil kommt nach Radevormwald : „Mobile Redaktion“ auf dem Feierabendmarkt

Auf dem Feierabendmarkt in Wermelskirchen war das Medienmobil bereits jüngst zu Gast. Am Freitag ist der Radevormwalder Feierabendmarkt das Ziel. Foto: Steffens (Archiv) Foto: Lena Steffens

Radevormwald Auf dem Radevormwalder Marktplatz steht unsere Redaktion am Freitag ab 17 Uhr für Gespräche bereit. Auch Bürgermeister Johannes Mans wird vor Ort sein. Kaffee und Getränke werden ebenso angeboten wie ein Glücksrad-Gewinnspiel.

Mit einer „Mobilen Redaktion“ ist die Bergische Morgenpost am kommenden Freitag, 9. September, auf dem Feierabendmarkt in Radevormwald vertreten. Möchten Sie über lokale Themen sprechen, die Ihnen unter den Nägeln brennen? Haben Sie Fragen und Anregungen zur Berichterstattung? Ab 17 Uhr steht das Medienmobil der BM auf dem Marktplatz bereit. Redakteur Stefan Gilsbach freut sich auf Gespräche mit den Marktbesuchern. Zugesagt hat auch Bürgermeister Johannes Mans, der ab 17.30 Uhr ebenfalls für etwa eine Stunde für Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern bereitstehen wird. An interessanten Themen in Radevormwald fehlt es nicht. Viel tut sich beim Thema Stadtentwicklung und bei den Investitionen in die Schullandschaft. Das Baugebiet Karthausen steht vor der Umsetzung. Es gibt Befürchtungen zur fachärztlichen Versorgung. Und natürlich müssen auch vor Ort Lösungen für die großen Krisen rund um die Energieversorgung gefunden werden – wie können die Belastungen gerecht verteilt werden?