Konzert in Radevormwald : „Da capo“ – Konzert zum Mitsingen im Bürgerhaus

Konzert in Radevormwald

Radevormwald Die Musikschule lädt wieder ein zu dem beliebten Konzert mit Klaus Becker. Von Klassik über Folk und Musical bis Pop ist für jeden etwas dabei.

(s-g) Am Dienstag, 14. Mai, veranstaltet die Radevormwalder Musikschule ein Konzert zum Mitsingen, zu dem alle Radevormwalder herzlich eingeladen sind. Unter dem Titel „Da Capo“ wird zum dritten Mal ein buntes Programm von Klaus Becker aus Pop, Musical, Klassik und Folklore zusammengestellt, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird.

„Wir wollen Mut zum Mitsingen machen, jeder sollte sich trauen!“, betont Klaus Becker, „es wird keine kommerzielle Großveranstaltung sein, wie es in manchen Großstädten mittlerweile üblich geworden ist, wir wollen lieber weniger Masse, damit jeder zum Zuge kommen kann.“ Im Mehrzweckraum Bürgerhaus gibt es die Möglichkeit in entspannter und persönlicher Atmosphäre sich dem zu widmen, was viele gerne tun: dem Singen.