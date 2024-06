Reformierte Kirchengemeinde Radevormwald Rade singt – und Erinnerungen an Partynächte werden wach

Dorit (74) und Anette (71) hatten viel Spaß. „Es gefällt mir sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass so etwas auch in Radevormwald angeboten wird“, meinte Dorit, die hin und wieder in Projektchören singt. „Man springt einfach rein, singt ohne Angst, dass man vielleicht den Ton nicht trifft. Einfach schön.“ Und die Sängerin kam mit ihrer charmanten Art ebenfalls bestens beim Publikum an.