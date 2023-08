Stadtverwaltung ruft zur Teilnahme auf Mitmachen beim Weltkindertag in Radevormwald

Vereine und ehrenamtliche Unterstützer der Kinder- und Jugendarbeit in der Bergstadt sind eingeladen, sich an der Gestaltung des Tages und des Programms zu beteiligen. Die Veranstaltung soll mit einer Eröffnung und Begrüßung beginnen und mit einem Mitmachkonzert enden. In der Zwischenzeit sollen viele kreative, sportliche, lustige Angebote für Kinder angeboten werden, kündigt Stadtsprecherin Flora Treiber an.