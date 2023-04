Traditionsveranstaltung beim SC 08 Radevormwald Mit viel Herzblut beim Sparkassen-Cup dabei

„Wir wussten nach der langen Zeit und der Pandemie nicht mehr, wie ein solches Turnier aufgenommen werden würde. Deswegen hatten wir uns dazu entschieden, langsam wieder damit anzufangen“, sagte er. Einer statt wie bislang üblich zwei Turniertage sollte es sein. 16 Mannschaften statt der mehr als 30, die es sonst immer waren. „Die Anmeldung über die Vereine lief erstmal überhaupt nicht“, erinnert sich Pranger an die erste Resonanz seiner Einladungen. „Erst als wir das Turnier über die Social-Media-Kanäle beworben haben, gingen bei uns die Anmeldungen ein.“ Weit mehr als 30 Vereine meldeten Interesse an. Am Ende aber nahm der SC 08 nur einen Bruchteil von ihnen an. Der Neustart sollte klein beginnen und kein Reinfall werden. Von einem Fiasko konnte denn auch am Samstagvormittag überhaupt keine Rede sein. Brechend voll war die Tribüne der großen Halle mit euphorisierten Eltern und Vereinsmitgliedern, die ihren Mini-Kickern inbrünstig zujubelten und sie lautstark anfeuerten. Auf dem Platz lieferten sich die Teams körperstarke Duelle. Einige warfen sich mutig in die Zweikämpfe, grätschten und dribbelten sich durch das Feld bis zum Tor.