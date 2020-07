Vor Ort in Radevormwald : „Die Wülfingsiedlung war unser Reich“

Hartmut Behrensmeier auf der Türschwelle seines Elternhauses. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Hartmut Behrensmeier, Rades ehemaliger Wirtschaftsförderer, besucht die Stätte seiner Jugend – die Textilstadt in Dahlerau. Hier ist die Erinnerung noch lebendig, denn das denkmalgeschützte Ensemble hat sich äußerlich nicht groß verändert.

Wülfingstraße Nr. 25 – das ist die Adresse von Hartmut Behrens­meiers Jugend. Hier saß er oft mit seinen beiden Schwestern auf der Türschwelle und schaute hinüber zur Textilfabrik Wülfing, die das Leben der meisten Menschen in Dahlerau prägte. Von der Türschwelle sind es nur ein paar Schritte quer über die Straße zu dem dem Backsteingebäude, wo einst der „Konsum“ untergebracht war. „Und daneben war eine privat geführte Poststelle“, erinnert sich Behrensmeier. „Geführt von Otto Stoffel und Frau. Helmut, der Sohn, ist heute im Vorstand des Partnerschaftsvereins Châteaubriant.“

Im gleichen Gebäude residierte Doktor Braun, der Werksarzt. Das Werk, die Straße, die Ortschaft – das war die Welt des jungen Hartmut. „Das war unser Reich. Wir waren keine Radevormwalder“, sagt er und lächelt. „Wir waren ,Die von der Wülfingstraße’.“ Noch heute sei er „ein bekennender Wupperaner“.

Die ehemaligen Arbeiterwohnungen über dem Wuppergraben. Foto: Stefan Gilsbach

Info Ideengeber eines beliebten Wanderweges Wanderweg Hartmut Behrens­meier ist stolz darauf, der Ideengeber des Wald-Wasser-Wolle-Wanderweges zu sein, auf dessen Route natürlich auch Dahlerau liegt. Auch die übrigen historischen Industriestandorte im Tal der Wupper bei Radevormwald werden berührt. Der Weg ist rund 20,5 Kilometer lang. Im Jahr 2009 wurde der Wald-Wasser-Wolle-Weg von einem Wanderportal in Kooperation mit der Stiftung Warentest zum beliebtesten Wanderweg in NRW gewählt.

Der heute 69-Jährige war lange Jahre Chef der Wirtschaftsförderung in Radevormwald. Inzwischen engagiert er sich unter anderem als Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Bismarck, welche die Geschichte der Zweirad-Fabrik in Bergerhof lebendig hält. Heimische Industriegeschichte, das ist für Behrensmeier eine prägende Erfahrung. Seine Erinnerungen an die Zeit der Textilfabrik sind nahezu uneingeschränkt positiv. „Wir waren hier fast autark“, sagt er. „Es gab den Werkskindergarten, es gab Handwerksbetriebe. Und weiter hinten, im Wald, gab es sogar ein eigenes Wasserwerk.“ Auch eine Wäscherei hatte die Fabrikstadt – den Geruch nach Ammoniak hat Behrensmeier immer noch in der Nase.

Die Streben der Toranlage sind noch immer zu sehen. Foto: Stefan Gilsbach

Mangelnde Nahversorgung war damals kein Thema. In Dahlerau waren die Wege kurz. Etwa zur großen Werkskantine, in der heute das Unternehmen BaRaTec seine Räume hat. „Ich kann mich noch an den Koch erinnern, Herr Schäfer hieß er, ein Hüne von einem Mann, der traumhaft kochen konnte. Bei ihm habe ich zum ersten Mal ,Dicke Bohnen untereinander’ gegessen.“

Die „Gucklöcher“ über der Wupper in der Nähe des Parkplatzes sind leider zurzeit nicht nutzbar. Foto: Stefan Gilsbach

Die Familie Behrensmeier lebte zunächst in Dahlhausen. Als Hartmut vier Jahre alt war, zog man die Wupper hinab nach Dahlerau, in die „Textilstadt“. „Mein Vater war freigestellter Betriebsratsvorsitzender“, berichtet der Sohn.

Doch das Unternehmen Wülfing ist seit 1996 Geschichte. Der Betrieb musste wegen zu hoher Produktionskosten schließen. Der Maschinenbestand wurde zum größten Teil nach China verkauft. Doch wenn man durch die Passage zwischen den Gebäudekomplexen der Fabrik hindurchspaziert, scheint alles noch so zu sein wie früher. „Es hat sich äußerlich wenig verändert“, bestätigt Hartmut Behrensmeier. Unternehmen sind auch heute wieder in den Räumen der Fabrik tätig, verschiedene Branchen haben hier einen Standort gefunden. „Ich muss der Eigentümerfamilie Bartels ein großes Lob aussprechen“, sagt er ehemalige Wirtschaftsförderer. „Was sie hier investiert haben – à la bonheur!“

Kurz bevor die Wupper die Textilstadt erreicht, teilt sie sich in den Hauptlauf und in den Wuppergraben. Der führt an diesem Tag nur wenig Wasser. „Hier wurde regelmäßig geangelt“, sagt Behrensmeier und lehnt sich übers Geländer. Und die Angler hatten oft Erfolg. „Es gab Hechte, Aale, Stichlinge.“ Und die Wasserqualität? Damals galt die Wupper nicht eben als ökologischer Musterfluss. Behrensmeier lacht: „Ja, mein Vater sagte immer: Die Fische aus der Wupper musst du erstmal ein paar Tage in Essigwasser legen.“

Rund um den Graben war auch das Spielrevier für den kleinen Hartmut und seine Freunde. „Wenn der Fußball in den Graben flog, mussten wir ihn hinten am Kesselhaus wieder rausholen. Das gab dann manchmal Ärger, weil das ja eine Produktionsstätte war.“

Die Häuser oberhalb des Grabens, in einem blassgelben Ton gestrichen, wurden damals von den Mitarbeitern der Fabrik bewohnt. Heute macht dieser Straßenzug einen recht vernachlässigten Eindruck. „Man hätte die Gebäude erneuener können“, meint Behrensmeier im Rückblick. Aber von der Politik habe er gehört, dass dies wegen der Denkmalbestimmungen nicht möglich gewesen sei. Die Zukunft muss zeigen, was hier möglich ist.

An der Zufahrt zur eigentlichen Fabrik sind noch die Streben des einstigen Tors zu sehen, Pfeiler im verschnörkelten Stil, wie man ihn einst mochte. Behrens­meier erinnert sich an den Pförtnerg. „Paul Wiegang hieß er. Damals waren Pförtner Respektpersonen.“ Ganz zu schweigen von den leitenden Angestellten, die sich hier mit edlen BMW-Modellen durchs Tor kutschieren ließen. „Die hatten eigene Cheffahrer, die trugen ein graues Dress und eine Schirmkappe.“

In dem schönen Haus am Ende der Passage zwischen den beiden Hauptgebäuden war das Domizil der leitenden Angestellten, und dort lebte auch die Werksschwester, die sich unter anderem um die älteren Bewohner der Ortschaft kümmert. „Schwester Margaretha hieß sie, und sie hatte auch so eine typische Schwesternhaube.“

Das alles klingt nach guter alter Zeit, nach einer ungetrübten Idylle. Gab es denn keine Schattenseiten? „Die gab es sicherlich“, meint Behrensmeier nachdenklich. Und doch – damals seien die Menschen zufriedener gewesen. Und der Zusammenhalt unter den Menschen in Dahlerau war stark.

In diese Welt kamen aber auch Menschen von außerhalb – damals nannte man sie „Gastarbeiter“. „Ich erinnere mich noch an den Tag, als zwei riesige Busse aus Salamanca kamen und spanische Arbeiterinnen brachten“, erzählt Behrensmeier. „Das war für uns hier eine Sensation.“ Die Spanierinnen und Italienerinnen wurden in einem eigenen Haus untergebracht, auch das ist noch erhalten. Manche der Frauen heirateten später Deutsche und blieben an der Wupper.