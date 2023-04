Johannes Mans unterwegs Mit dem Bürgermeister im Bürgerbus

An diesem Mittwochvormittag scheint die Sonne auf den Schlossmacherplatz – endlich scheint der Frühling angekommen zu sein. An der Kaiserstraße steht ein Fahrzeug des Bürgerbus-vereins, an diesem Tag wird eine besondere Fahrt angeboten: Bürgermeister Johannes Mans steht bei einer „rollenden Sprechstunde“ für die Bürger bereit – eine Gelegenheit, dem Stadtoberhaupt Fragen zu stellen und Anliegen vorzubringen. Zugleich möchte der Bürgermeister mit dieser Aktion auch auf das Angebot des Bürgerbusses aufmerksam machen. Um 9.42 Uhr geht es mit Bernd Rausch am Steuer los, auch der Reporter der BM darf mitfahren und eine Runde durch die Innenstadt drehen.