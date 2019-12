Prominenter Besuch : Minister Laumann zu Gast bei der Rader CDU

Radevormwald Prominenten Besuch erwartet die Radevormwalder CDU zu ihrem Neujahrsempfang am Donnerstag, 9. Januar, der um 19 Uhr im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz beginnt. Unter dem Thema „Sozialpolitik 2020“ wird als Hauptredner der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein Westfalen, Karl-Josef Laumann, erwartet.

Die CDU wird auch das langjährige Parteimitglied Horst Enneper ehren. Der hatte vor einigen Tagen ein seltenes Jubiläum gefeiert: 50 Jahre ununterbrochene Ratstätigkeit. Enneper wird seine politischen Ämter am Jahresende niederlegen. Diese außergewöhnliche Leistung wird durch Minister Laumann noch mal in den Fokus gerückt werden, zumal beide langjährige Weggefährten in der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) waren und sind. Ausklingen wird der Abend mit Getränken und einem Imbiss bei Gesprächen.