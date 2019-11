Feuer im Garagenhof in Radevormwald : Mercedes-S-Klasse brennt in Garage völlig aus

Dieser Mercedes-S-Klassewagen verbrennt in einer Garage in Radevormwald. Foto: Feuerwehr Radevormwald. Foto: Feuerwehr Radevormwald

Radevormwald Noch völlig unklar die Ursache eines Brandes, der in der Nacht zum Sonntag in einer Garage an der Ritter-von-Halt-Straße einen drei Jahre alten Mercedes der S-Klasse völlig zerstörte. Die Brandermittler werden in den nächsten Tagen vor Ort nach der Brandursache suchen.

Eng war’s im Garagenhof. Der Feuer sprach zum Glück nicht über. Foto: Feuerwehr Radevormwald

Die Radevormwalder Feuerwehr im Einsatz. Foto: Feuerwehr Radevormwald