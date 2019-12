Junge Christdemokraten in Radevormwald : Mehrere Rader in Vorstand der JU Oberberg gewählt

Radevormwald Der Vorsitz der Jungen Union Oberberg bleibt in männlichen Händen. Die jungen Christdemokraten wählten den 30-jährigen Bielsteiner Moritz Müller mit 100 Prozent erneut zum Vorsitzenden, der dem Verband bereits seit vier Jahren vorsteht.

Während die CDU im Oberbergischen auf ihrem Kreisparteitag ein Mitgliederdefizit bei jungen Menschen und bei Frauen feststellte, ist der Parteinachwuchs dort schon einen Schritt weiter. Jung sind die Mitglieder des Vorstandes der Jungen Union sowieso, aber mit neun Frauen gegenüber sieben Männern sind die Frauen dort in der Überzahl. Der Vorsitz bleibt aber in männlichen Händen. Die jungen Christdemokraten wählten den 30-jährigen Bielsteiner Moritz Müller mit 100 Prozent erneut zum Vorsitzenden, der dem Verband bereits seit vier Jahren vorsteht. Die Kreismitgliederversammlung, des mit mehr als 400 Mitgliedern größten politischen Jugendverbandes im Kreis, fand in Gummersbach statt. 2015 schaffte die JU das Delegiertensystem ab und führte das Mitgliederwesen ein. So ist bei der JU jedes JU-Mitglied berechtigt zu wählen.