Kreisweites Pilotprojekt „Peer to Peer“ auch in Radevormwald Mehr Infektionsschutz und Impfungen

Der Oberbergische Kreis gehört bei der Impffreudigkeit nicht zu den Gegenden in Nordrhein-Westfalen, die als besonders eifrig gelten. Das bekommt auch das Kreisgesundheitsamt in Gummersbach mit. Nicht zuletzt ist das Thema im Zuge der Corona-Pandemie deutlich geworden. Aber auch der Masernausbruch von 2019 ist in Teilen des Oberbergischen Kreises besonders stark gewesen. Ein wichtiger Lebenszeitraum für viele Impfungen ist das Säuglings- und Kleinkindalter. Aber Oberberg ist nicht gleich Oberberg – so gibt es verschiedene Sozialräume in unterschiedlichen Kommunen, in denen das Thema Infektionsschutz besonders lax behandelt wird. Sei es aus weltanschaulichen oder anderen Gründen: in Bergneustadt, Gummersbach, Radevormwald und Waldbröl gibt es Viertel, die erwähnten Sozialräume, in denen großer Handlungsbedarf besteht.