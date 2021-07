Stadtrat in Radevormwald : Hilfe gegen sexualisierte Gewalt

Stadtrat in Radevormwald

Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, soll in Zukunft besser und schneller geholfen werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Radevormwald Stadtrat beschließt, Fördermittel für eine eine Beratungsmöglichkeit zu beantragen. Es soll ein ortsnahes Beratungs- und Präventionsangebot eingerichtet werden.

In Zukunft soll es mehr Hilfe für Menschen in Radevormwald geben, die sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Der Stadtrat hat beschlossen, dass Radevormwald versucht, Fördermittel zu beantragen, die eine Beratungsmöglichkeit für die Opfer sexueller Übergriffe realisieren könnten. Es soll ein ortsnahes Beratungs- und Präventionsangebot eingerichtet werden.

„Das Land NRW stellt für den Ausbau der spezialisierten Beratung Fördermittel zur Verfügung. Ziel ist dabei, die spezialisierten Beratungsangebote und Strukturen mit zusätzlichen geeigneten Fachkräften flächendeckend auszubauen und zu stärken“, teilte die Verwaltung in der Ratssitzung mit. In einem Interessensbekundungsverfahren, an dem sämtlichen Jugendämter und Beratungsstellen des Oberbergischen Kreises teilgenommen haben, wurden Bedarfe und Einschätzungen zu dem Thema abgefragt. Das Verfahren endete im Frühjahr. Die Fachkräfte für die Beratung bei sexualisierter Gewalt reichen im Oberbergischen Kreis aktuell nicht aus, weswegen neue, spezialisierte Angebote geschaffen werden müssen.