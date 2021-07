Leerstand in Radevormwald : Ziel: Leerstände sinnvoll nutzen

Radevormwald Die Innovationsklausel der neuen Landesbauordnung gibt den Kommunen mehr Spielraum bei Neuansiedlungen im innerstädtischen Bereich.

Klingt sperrig, könnte aber für Radevormwald durchaus positive Folgen haben: Die Innovationsklausel der neuen Landesbauordnung ermöglicht Kommunen unbürokratische Neuansiedlungen im innerstädtischen Bereich. So weit so gut die pure Information.

„Die Klausel eröffnet der Stadt Radevormwald die Möglichkeit, lokale Veränderungsprozesse mit mehr Gestaltungsfreiraum als bisher zu begleiten. Sicherlich gibt es in Radevormwald Leerstände, in denen kurzfristig Platz für neue Nutzungskonzepte geschaffen werden kann“, teilt der Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven (CDU) mit. Der Landtag habe die neue Landesbauordnung verabschiedet, um die Voraussetzungen auch für einen schnelleren Mobilfunkausbau, ein nachhaltigeres Bauen, schlankere Baugenehmigungsverfahren und weitere Chancen für mehr Wohnraum zu schaffen.

In Verbindung mit der Novelle wurde ein Änderungsantrag der NRW-Koalition beschlossen. Zentraler Bestandteil des Änderungsantrags ist die „Innovationsklausel“, die den Städten und Gemeinden in der Bauordnung eine Nutzungsänderung für leerstehende Geschäftsflächen für einen Zeitraum von zwölf Monaten erleichtert. Damit reagiert die christlich-liberale Regierungskoalition auf die durch die Corona-Pandemie noch einmal beschleunigten Veränderungsprozesse und unterstützt die Kommunen bei ihren Anstrengungen, Leerstände im Innenstadtbereich schnell und unbürokratisch mit neuem Leben zu füllen. „Durch die Corona-Krise hat sich die Situation in unseren Innenstädten noch einmal verschärft. Jetzt gilt es, schnell und entschlossen die richtigen Weichen zu stellen, um unsere Kommunen bei ihrem Kampf um den Erhalt lebendiger Innenstädte zu unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn die Stadt Radevormwald die neuen Freiheiten nutzt, um die Neuansiedlung in leerstehenden Ladenlokalen schnell und unbürokratisch zu ermöglichen“, teilt Nettekoven mit.