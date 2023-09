Innenstadt von Radevormwald Künstler bringt mehr Farbe ins Stadtbild

„Wir befinden uns nun in der Projektphase 2a“, berichtet diese Woche Michael Scholz, ehemaliges Vorstandsmitglied des Citymanagement-Vereins im Rahmen eines Pressetermins mit Künstlern, Vereinsmitgliedern und dem städtischen Amtsleiter Burkhard Klein. Vor nunmehr sechs Wochen, verrät der Künstler, habe er schon damit begonnen, einige Betonklötze zu verkleiden. Am Kino etwa stehen bereits zwei fertige Würfel, einer in Schwarz, der andere in Silber. Vor der Kirche St. Marien wurde eine grüne Haube montiert und rechts gegenüber der Post ist ein roter Würfel zu finden. Diese Woche kleidete Dahlhausen vier Würfel am Markt neben der Eiche. Eigentlich, verrät Klein, standen früher sieben Würfel an dieser Stelle, die allerdings, auf Wunsch des Künstlers, versetzt, und an anderer Stelle aufgestellt wurden.