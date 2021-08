Medizinische Versorgung in Radevormwald : Ärztevertreter nehmen Stellung

Radevormwald Um die ärztliche Versorgung in Radevormwald geht es in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie.

Aus der Bürgerschaft seien immer wieder besorgte Stimmen zu hören, weil ein Teil der Ärztinnen und Ärzte in der Stadt nicht mehr jung und ein Auslaufen der Praxen zu befürchten sei. Das Problem betreffe allerdings nicht nur Radevormwald, sondern den ganzen Oberbergischen Kreis: „Es gibt einen Mangel an Hautärzten, an Urologen, an Neurologen“, erklärt der CDU-Mann. In Radevormwald gibt es noch eine Hautarztpraxis, auf das Kreisgebiet berechnet sei es jedoch so, dass statistisch „auf 100.000 Einwohner null bis zwei Dermatologen kommen“.