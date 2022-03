Katholische Pfarrkirche St. Marien in Radevormwald : Meditative Gedanken zur Fastenzeit

Radevormwald Leider nicht so gut besucht war die Andacht zu den Themen des Fastentuchs in der katholischen Pfarrkirche. Die Texte luden zum Nachdenken ein, zum Reflektieren über den zu Ende gehenden Tag. Für die Musik sorgte Kantor Bernhard Nick.

Nick saß nicht an der großen Orgel, sondern am E-Piano im Altarraum. Er spielte zunächst leise und melancholische Improvisationen, die im großen Kirchenraum indes einen erhabenen Klang entwickelten, und in die man sich zum Ende des Arbeitstages durchaus ein wenig fallen lassen konnte. Zwar klang die Vorstellung des Orgelklangs auch reizvoll, wäre in seiner Fülle aber vielleicht doch etwas übertrieben gewesen. Dass das Fallenlassen auch Ziel der Andacht war, wurde auch durch Jutta Grobes Texte deutlich. Die luden zum Nachdenken ein, zum Reflektieren über den zu Ende gehenden Tag – aber auch zur Meditation über das einmal mehr sehr abstrakt gestaltete Hungertuch der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sánchez. Das hing groß und sichtbar im Hintergrund des Altarraums, vielleicht wäre es noch schöner gewesen, das Tuch noch zusätzlich anzustrahlen, damit man es noch etwas besser hätte betrachten können.

Man konnte sich aber auch unabhängig davon über die Bildbeschreibung informieren. Denn es waren nicht nur meditative Texte zu hören, die Gemeindereferentin erzählte auch über die Intention der Künstlerin. „Das Motiv ist inspiriert worden durch eine Röntgenaufnahme eines kompliziert gebrochenen Fußes eines jungen Mannes bei einer Demonstration in Südamerika, die brutal von der Polizei aufgelöst wurde“, sagte Jutta Grobe. Darin könne man aber auch durchaus die Brüche in den eigenen Biografien sehen. Insgesamt war die Andacht doch vor allem meditativ gestaltet. Was gut tat, denn in diesen unruhigen und komplexen Zeiten, in denen doch eine Hiobsbotschaft die andere jagt, kann man um jede Auszeit von der „Welt da draußen“ dankbar sein.