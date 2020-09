Politik in Radevormwald : Sven Wolf beklagt Chaos bei Schul-Kommunikation

Radevormwald/Düsseldorf Die kurzfristige Information an die Schule und die Tatsache, dass die Presse meist eher informiert war als die Schulträger, ist für den Sozialdemokraten ein Zeichen, dass NRW eine Schulgipfel braucht.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf hat Kritik am Vorgehen des NRW-Schulministeriums in der Corona-Krise geübt. Die chaotische und kurzatmige Informationspolitik habe die Schulen belastet. „Mails wurden am Freitag nachmittags verschickt und Umsetzung am Montag gefordert.“ Doch damit nicht genug: „Nicht nur das Hin und Her mit Verhaltensvorgaben in der Corona-Krise, die kurzfristigen Informationen an die Schulen und der durch chaotische Organisation verbockte Ferienunterricht haben alle an der Schule unter Stress gesetzt. Die Corona-Krise hat viele der Probleme, die durch Versäumnisse der Landesregierung entstanden sind, wie unter dem Brennglas zugespitzt – so die mangelhafte Digitalisierung, Probleme bei der Inklusion und den Lehrermangel“, fasst der Landtagsabgeordnete für Radevormwald. Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und Schüler seien nicht genügend eingebunden und gefragt worden. Die Presse sei oft früher informiert gewesen als die Kommunen.