Bergische Region im Handelsverband NRW-Rheinland Matthias Schwanz zum Stellvertreter gewählt

Im neuen Ortsvorstand der Bergischen Region im Handelsverband NRW-Rheinland sitzt seit der konstituierenden Sitzung diese Woche in der Wuppertaler Geschäftsstelle auch ein Radevormwalder: Die Mitglieder der bergischen Ortsvorstände wählten den neuen Vorsitz für die bergische Region. Bärbel Beck, Geschäftsführerin vom Modehaus Johann in Lennep ist neue Regionalvorsitzende. Sie gehört zugleich dem Gesamtvorstand des Handelsverbandes NRW-Rheinland an und bekleidet das Amt der Vizepräsidentin der Bergischen IHK. Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde der Radevormwalder Matthias Schwanz, Inhaber der PBS Radevormwald e.K., der ebenfalls Mitglied des Gesamtvorstandes des Handelsverbandes ist.