Masken in Radevormwald : Masken spenden für den Mittagstisch im Hürxthal

Gernot und Karin Hall schenken ihre Berechtigungsscheine der Löwen-Apotheke, die Cathrin Schmitz (r.) wiederum an den Mittagstisch weiterleitet. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Als Gernot Hall seine Berechtigungsscheine in der Löwen-Apotheke zusammen mit seiner Frau abgab, hatte Inhaberin Cathrin Schmitz noch eine kleine Überraschung parat: Sie wird für jeden gespendeten Schein selbst noch einen drauflegen.

Als Gernot Hall über seine Krankenkasse das Schreiben der Bundesregierung mit zwei Berechtigungsscheinen über zwölf FFP2-Schutzmasken erhielt, kam ihm eine Idee: Warum nicht diese Masken an Menschen spenden, die finanziell nicht so gut gestellt sind wie viele andere Radevormwalder?

„Ich empfinde große Dankbarkeit dafür, was unser Staat zur Zeit leistet. Und dafür, dass mich die Pandemie nicht in existentielle Not bringt. Ich bin sicher: Auch vieler meiner gut situierten Mitbürger sind mit ihren Gedanken auch bei den Armen. Sie sollen unsere Dankbarkeit spüren“, schreibt Hall in seinem Aufruf.

Seine Frau und er spendeten daraufhin die für sie auf den Berechtigungsscheinen vorgesehenen 24 Schutzmasken der Apotheke ihres Vertrauens – zum Weiterleiten an Bedürftige. Nun fragt Gernot Hall alle Radevormwalder: Wer macht mit? „Welche Großherzigkeit haben wir Bergischen nicht nur im Dezember zum Beispiel bei der Päckchenaktion der Freien Evangelischen Gemeinden oder bei der Fürsorge für geschädigte Kinder im Sana-Klinikum bewiesen ?“, fragt sich Hall.

Er stieß mit seinem Aufruf auf eine ungeahnt große Resonanz. „Die Aktion läuft schon sehr erfolgreich“, berichtet er hocherfreut. Auch der ehemalige Bürgermeister Friedel Müller besuchte Hall, überreichte ihm eine größere Geldspende, damit Hall weitere Masken für bedürftige Menschen kaufen kann. Gedacht sind die gespendeten Masken für den Mittagstisch im Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz.

Hall hat mit fast allen Apotheken in der Stadt gesprochen, ihm fehlt nur noch die Bären-Apotheke. „Auch die Apotheke in Herkingrade macht mit“, freut sich Hall. Die Solidarität in der Stadt sei groß.

Überhaupt habe er in der Innenstadt festgestellt, dass die Radevormwalder durchweg sehr diszipliniert seien und Masken mit wenigen Ausnahmen durchgängig getragen würden. „Dabei sind die Masken, wenn man sie so kaufen muss, sehr teuer – und gerade für Hartz-IV-Empfänger kaum bezahlbar“, findet Hall.